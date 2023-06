Aumenta número de mortos por chuvas em Cuba

Seis pessoas morreram pelas fortes chuvas nos últimos dias no leste e centro de Cuba, que também deixaram muitos danos materiais, de acordo com um novo relatório das autoridades divulgado nesta terça-feira (13) pela imprensa estatal.

As chuvas, que começaram na quinta-feira, amenizaram gradualmente no início da semana em várias províncias, e milhares de evacuados começaram a retornar para suas casas, informou o jornal Granma.

De acordo com a mesma fonte, seis pessoas morreram, quatro delas nas províncias de Granma, Las Tunas e Santiago de Cuba, e dois na central Camaguey.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sem dúvidas, foi um evento atípico", declarou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante uma reunião por videoconferência com as autoridades provinciais na segunda-feira.

"Apesar de estarmos acostumados a trabalhar em condições de chuvas intensas no país, este (evento) está relacionado de forma direta com a mudança climática", acrescentou, citado pelo jornal.

Segundo o chefe de Estado, "a inundação alcançou níveis sem precedentes nos últimos 30 anos" e, em muitos lugares, "seus habitantes contam que é a primeira vez que a água chega a esses níveis, e principalmente após uma seca extrema".

Várias províncias do leste do país sofrem há vários meses com as secas.

Pontes, rodovias e sistemas de esgoto foram danificados pelas chuvas, além de centenas de casas. Milhares de hectares de plantações, especialmente de cana-de-açúcar, ficaram devastadas.

jb/sf/db/gm/jc/tt