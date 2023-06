Vidal afirma que não vai renovar com o Flamengo em dezembro

O volante chileno Arturo Vidal disse, nesta segunda-feira (12), que não vai continuar no Flamengo em 2024, tampouco no Brasil, após o término de seu contrato com o clube carioca, no final deste ano.

"Tenho contrato até dezembro, depois de dezembro vou ver. Claramente não vou continuar no Brasil depois de dezembro, e vamos ver", declarou Vidal ao chegar ao Chile para se juntar à seleção do país, que enfrenta a República Dominicana em amistoso na próxima sexta-feira.

O jogador afirmou que gostaria de voltar ao futebol chileno, mas evitou falar sobre seu futuro.

"Adoraria voltar, mas não tenho muito tempo", respondeu Vidal ao ser perguntado sobre se gostaria de voltar ao Colo Colo. "Não é o momento. Quando estiver livre, direi o que penso e o que quero".

"Prefiro falar quando chegar a hora, agora estou preocupado com a seleção, em aproveitar o tempo que tenho de contrato e, tomara, ser campeão com o Flamengo nesses três campeonatos", acrescentou o chileno de 36 anos.

O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil e praticamente classificado para a fase de mata-mata da Libertadores.

Vidal só jogou seis das dez primeiras rodadas do Brasileirão até aqui, com 251 minutos em campo. Por outro lado, na Libertadores ele atuou mais: 264 minutos em cinco jogos.

