Ucrânia diz ter recuperado sete vilarejos das forças russas

O governo ucraniano afirmou, nesta segunda-feira (12), ter recuperado das forças russas sete vilarejos do sul e do leste do país, no âmbito de sua ofensiva.

"Sete vilarejos foram libertados", anunciou a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Malyar, pelo Telegram, referindo-se a várias localidades retomadas na região de Zaporizhzhia.

