Reguladores dos EUA pedem que Justiça detenha compra da Activision pela Microsoft

A Comissão Federal do Comércio americana, a FTC, pediu, nesta segunda-feira (12), que um tribunal de San Francisco suspenda temporariamente a compra, por US$ 68,7 bilhões (aproximadamente R$ 336 bilhões, na conversão atual), da empresa Activision Blizzard pela Microsoft, segundo documentos judiciais consultados pela AFP.

A Comissão Europeia havia aprovado a operação no mês passado, o que faria da gigante da informática o terceiro maior ator no campo dos jogos eletrônicos no mundo, enquanto a justiça britânica vetou a aquisição.

A FTC já havia iniciado um procedimento administrativo em busca de determinar os riscos vinculados a esta compra, e uma audiência a respeito está prevista para agosto.

Mas alguns artigos que circulam na imprensa "sugerem que (Microsoft e Activisión) planejavam seriamente finalizar a comprar" apesar desse procedimento e do veto da CMA, a autoridade britânica de competição e mercados, destacaram os documentos judiciais nesta segunda.

"A operação proposta permitiria à Microsoft continuar tomando o controle de jogos eletrônicos de grande valor", argumenta a FTC.

A Microsoft assegurou receber de forma "positiva" esta "oportunidade" de apresentar seus argumentos diante de um juiz, segundo uma reação oficial de Brad Smith, presidente do grupo que controla o videogame Xbox.

"Se a transação se concretizar, será a mais importante da história da indústria dos jogos e também da história da Microsoft", destacou a FTC.

