Pauta de infográficos

* Colômbia-acidente-indígenas: mapa da Colômbia localizando o ponto na Amazônia do acidente com uma pequena aeronave em 1 de maio em que viajavam três adultos, que morreram na queda, e quatro crianças, que foram encontradas vivas em 10 de junho. (90 x 118 mm) - Atualização disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 12 de junho às 04h (Bras.). (135 x 139 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. (135 x 117 mm) - Atualização disponível

3/ Comparação de imagens de satélite de 4, 8 e 9 de junho com a queda do nível de água do rio Dnieper em torno da central nuclear de Zaporizhzhia, após a destruição da represa de Kakhovka, na Ucrânia. (135 x 243 mm) - Atualização disponível

4/ Três cenários de refrigeração da central nuclear de Zaporizhzhia após a destruição da represa de Kakhovka, que alimenta essa instalação elétrica. (135 x 182 mm) - Disponível

* Itália-Berlusconi-política-morte-imprensa-gente: biografia do bilionário e ex-Primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. (135 x 85 mm) - Disponível

* Conflito-diplomacia-política-nuclear-armamento-defesa: divisão das ogivas nucleares no mundo em 2023, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI). (135x55 mm) - Disponível

* Conflito-diplomacia-política-parlamento-defesa: mapa com os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e os candidatos à integração. (135x150 mm) - Reenvio disponível

* Tênis-2023:

1/ Clasificação WTA das 10 primeiras tenistas. (44 x 76 mm) - Atualização disponível

2/ Classificação ATP dos 10 primeiros tenistas. (45 x 76 mm) - Atualização disponível

3/ Títulos de Grand Slam do tenista Novak Djokovic e de Rafael Nadal, após a conquista pelos sérvio de seu 23º título, um recorde absoluto. (180x81 mm) - Atualização disponível

* Auto-mundial-F1-2023-CAN:

1/ Apresentação do circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, onde será disputado o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Canadá em 18 de junho. (135 x 95 mm) - Disponível

2/ Apresentação do circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, onde será disputado o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Canadá em 18 de junho. (90 x 95 mm) - Disponível

* Fbl-Liga-Nações-2023: apresentação das semifinais da Liga das Nações 2022-2023. (45 x 58 mm) - Disponível

* Fbl-WC-Sub20-Mundial-Fifa-Argentina: Lista dos países campeões dos mundiais de futebol Sub-20. (45 x 172 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/