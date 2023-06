Governo francês supera nova moção de censura contra reforma da Previdência

A nova moção de censura contra o governo francês apresentada pela oposição de esquerda foi rechaçada, nesta segunda-feira (12), na Assembleia Nacional, no último episódio, até agora, da batalha contra a reforma da Previdência que sacode o país desde janeiro.

A coalizão dos partidos de esquerda, Nupes, impôs a moção, a de número 17 no ano em curso, para protestar contra as "pressões" do governo, que adotou, sem o voto do Parlamento, a reforma que adia de 62 para 64 anos a idade de aposentadoria, apesar das grandes manifestações contra sua adoção.

"O que está em jogo hoje (...) é a possibildade de encerrar o descrédito que o governo lança sobre a Assembleia Nacional" (Câmara baixa), disse a líder dos deputados socialistas, Valérie Rabault, diante da Assembleia.

Essa moção teve muito menos apoio do que a apresentada em 20 de março, quando o governo a superou com apenas nove votos de diferença: desta vez, obteve 239 votos, dos 289 necessários.

Há semanas, o governismo espera virar a página da reforma da Previdência, que fez a popularidade do Executivo despencar.

