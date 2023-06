Ataque a acampamento de deslocados deixa ao menos 46 mortos

Pelo menos 46 civis morreram em um ataque a um acampamento de deslocados na noite de domingo (11) em Ituri (nordeste), na República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes locais.

O Barômetro de Segurança de Kivu (KST), rede de analistas com sede no leste da RDC, registrou "ao menos 46" mortos no acampamento de deslocados de Lala, no território de Djugu, acusando a milícia Codeco de ter cometido o ataque.

Désiré Malodra, líder da sociedade civil, deu o mesmo balanço de 46 mortos e acrescentou que 23 eram crianças e o que o número era provisório, pois "as buscas continuam".

Richard Dheda, responsável pela entidade administrativa de Bahema Badjere, onde fica o acampamento, mencionou anteriormente 41 mortos e também apontou os milicianos da Codeco como autores do massacre.

Após uma década de calma, o conflito sangrento em Ituri reacendeu no final de 2017, provocando a morte de milhares de civis e a fuga de mais de um milhão e meio de pessoas.

O conflito anterior entre milícias deixou milhares de mortos entre 1999 e 2003, até a intervenção de uma força europeia, a operação Artemisa, sob comando francês.

