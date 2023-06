Alemanha marca duas vezes no fim e arranca empate com a Ucrânia em amistoso

Depois de estar perdendo por 3 a 1, a Alemanha marcou dois gols nos minutos finais e arrancou um empate em 3 a 3 com a Ucrânia em amistoso disputado nesta segunda-feira (12), na cidade de Bremen, a um ano de receber a Eurocopa de 2024.

Os alemães abriram o placar com Niclas Füllkrug aos seis minutos de jogo, mas a Ucrânia conseguiu a virada com Victor Tsygankov (18' e 56') e um gol contra de Antonio Rüdiger, desviando chute de Mykhaylo Mudryk (23').

Na reta final, a Alemanha, que fazia o milésimo jogo de sua história, reagiu e marcou duas vezes para escapar da derrota, com Kai Havertz (83') e Joshua Kimmich (90'+1).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este empate da 'Mannschaft' acontece menos de três meses depois da derrota sofrida contra a Bélgica por 3 a 2, em Colônia, a primeira diante dos 'Diabos Vermelhos' desde setembro de 1954.

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos e repetiu a decepção de quatro anos antes, no Mundial da Rússia, quando também não alcançou as oitavas de final.

Daqui a exatamente um ano e dois dias (14 de junho de 2024), a Alemanha fará o jogo de abertura da Eurocopa como anfitriã do torneio, em Munique.

O técnico Hansi Flick, que continua buscando uma fórmula para encaixar o time, usou o amistoso para testar um esquema com três zagueiros (Matthias Ginter, Rüdiger e Nico Schlotterbeck), mas os três gols ucranianos saíram após falhas da defesa.

"Nosso jogo reflete o espírito atual da equipe. Começamos bem, com o apoio dos torcedores, mas depois cometemos erros e sofremos os gols. Temos que trabalhar nisso. Temos que executar melhor as coisas que trabalhamos. Sabemos que é um processo longo", declarou Flick após a partida.

"O importante é mostrar esta mentalidade. O time tentou reverter a situação no final e tivemos um pouco de sorte para conseguir o empate, temos que reconhecer", acrescentou o treinador.

Para a Ucrânia, o resultado dá ânimo para as Eliminatórias da Euro, onde a equipe tem a difícil missão de avançar num grupo que conta com as favoritas Inglaterra e Itália.

tba/cpb/cb/dd