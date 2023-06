Acidente de ônibus deixa 10 mortos na Austrália

Um acidente com um ônibus que transportava os convidados de uma festa de casamento deixou 10 mortos na região vinícola de Hunter, na Austrália, informou nesta segunda-feira (11) a polícia.

O veículo que transportava os convidados para um casamento em um vinhedo local virou na noite de domingo, no acidente de trânsito com o maior número de vítimas na Austrália em 16 anos.

As equipes de emergência compareceram ao local para retirar os feridos da área do acidente: um paciente está em condição crítica e 20 são considerados "estáveis".

A polícia informou em um comunicado que o motorista do ônibus, um homem de 58 anos, foi detido depois de ser transportado para o hospital sob escolta das forças de segurança.

O motorista recebeu 10 acusações de direção perigosa e teve o pedido de fiança rejeitada, antes de comparecer ao tribunal, de acordo com a polícia do estado de Nova Gales do Sul.

A vice-comissária de polícia, Tracy Chapman, afirmou que o motorista coopera com a investigação e que outros veículos não tiveram envolvimento no acidente.

"Para um dia feliz como este, em um local tão bonito, terminar com uma perda tão terrível de vidas e pessoas feridas é tão cruel, triste e muito injusto", declarou o primeiro-ministro, Anthony Albanese, em Canberra.

Hunter é uma área turística muito procurada por seus vinhedos, cangurus e florestas.

