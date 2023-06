Zagueiro Nacho renova com Real Madrid por mais um ano

O versátil zagueiro do Real Madrid Nacho confirmou neste domingo que renovou por um ano seu contrato com o clube espanhol, que termina no final de junho.

"Sempre houve propostas, mas decidi ficar mais um ano" no Real, disse Nacho à emissora espanhola TVE. "Estou feliz com esta decisão e com muita vontade de continuar".

José Ignacio Fernández Iglesias, também conhecido como Nacho, disputou 44 partidas pelo Real Madrid nesta temporada, crescendo em importância ao longo dos anos no clube que o revelou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador de 33 anos acaba de ser convocado para a seleção da Espanha, que disputará a semifinal da Liga das Nações, no lugar do lesionado zagueiro David Garcia, do Osasuna.

Nacho foi lançado no Real por José Mourinho em 2011 e disputou 319 partidas desde então. Ele conquistou cinco Ligas dos Campeões e três títulos da liga espanhola, entre outros troféus.

Os 'merengues' permitiram a saída de Marco Asensio e Mariano Diaz, sem contrato, e também chegaram a um acordo amistoso para liberar o atacante belga Eden Hazard neste verão.

Mas a perda mais importante dos merengues é a do capitão Karim Benzema, que se transferiu para o clube saudita Al-Ittihad no início de junho, após 14 anos no gigante da capital espanhola.

Essas saídas foram parcialmente compensadas pela chegada do jovem meia inglês Jude Bellingham (de 19 anos) do Borussia Dortmund por 103 milhões de euros (R$ 540 milhões pela cotação atual) e o retorno de Brahim Diaz, que passou as últimas três temporadas emprestado ao Milan.

rbs/bm/cyj/aam