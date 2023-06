Lesionado, Rabiot vai desfalcar a França contra Gibraltar e Grécia; Deschamps convoca Kamara

O meia Adrien Rabiot, lesionado na panturrilha da perna direita, vai desfalcar a seleção francesa nas próximas duas partidas, contra Gibraltar e Grécia, pelas Eliminatórias para a Euro-2024, e foi substituído por Boubacar Kamara, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) neste domingo.

Rabiot, da Juventus, passou por exames médicos, que detectaram seu problema físico, informou a FFF.

Kamar, de 23 anos, do Aston Villa, disputou três jogos com a França. Ele estreou na seleção bicampeã mundial no dia 6 de junho de 2022 contra a Croácia na Liga das Nações (1-1) e a sua chegada ao Centro Nacional de Futebol de Clairefontaine (perto de Paris), onde os 'Bleus' se concentram, está prevista para esta segunda-feira.

Este é o segundo desfalque da França em sua lista inicial para esta janela de jogos de junho, depois que o zagueiro Ferland Mendy foi substituído pelo meia Jordan Veretout.

A França deve jogar duas partidas das eliminatórias para a Eurocopa de 2024 neste mês, contra Gibraltar em 16 de junho em Portugal e contra a Grécia no dia 19 de junho no Stade de France, perto de Paris. Os franceses são atualmente líderes do Grupo B, depois das vitórias de março sobre Holanda (4-0) e Irlanda (1-0).

