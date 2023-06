Kyrgios diz estar "super motivado" por voltar às quadras em Stuttgart antes de Wimbledon

Nick Kyrgios disse estar "super motivado" para voltar às quadras no torneio de Stuttgart, na Alemanha, após uma cirurgia no joelho, com vistas à preparação para Wimbledon, competição em que chegou à final na temporada passada.

Cabeça de chave nº 8 na quadra de grama da cidade alemã, o australiano não joga uma partida do circuito desde outubro, em Tóquio, mas participou de um jogo de exibição altamente lucrativo na Arábia Saudita em dezembro passado.

O tenista de 28 anos foi obrigado a abandonar antes de sua primeira partida do Aberto da Austrália em janeiro, e passou pela cirurgia.

"A temporada de grama é a melhor parte do ano", disse Kyrgios, finalista contra Novak Djokovic em Wimbledon na última temporada.

"Este ano foi difícil para mim, porque me recuperei de uma operação no joelho. Não era complicada, mas passei por uma cirurgia bastante séria. Levei cinco meses para jogar e voltar a me movimentar", destacou.

Em 2022, Kyrgios chegou às semifinais em Stuttgart, onde perdeu para Andy Murray. Este ano, ele enfrentará o chinês Wu Yibing, número 54 do ranking da ATP, na primeira fase.

"Volto a um torneio em que obtive bons resultados no passado", declarou Kyrgios, número 26 do mundo e acrescentou: "quero praticar o esporte pelo qual tanto trabalhei".

Apesar de ter sentido falta das competições, Kyrgios disse estar contente por ter passado um semestre com a família, considerando a experiência "incrível". "O ténis é uma modalidade em que viajamos muito ao longo do ano, por isso é importante estar em casa", acrescentou.

Mesmo fora do circuito, Kyrgios não teve um ano sem incidentes. Sua saída de Roland Garros se deve mais a um corte no pé, sofrido quando um homem com uma arma tentou roubar seu carro, conforme relatado por seu agente, do que devido à operação no joelho.

Segundo documentos judiciais citados pela rede nacional australiana ABC, um homem teria apontado uma arma para a mãe de Kyrgios antes de roubar seu Tesla, perto de sua casa em Canberra.

Antes deste incidente, Kyrgios se declarou culpado em fevereiro de agredir uma ex-namorada. Ele conseguiu evitar a condenação por um incidente que o magistrado descreveu como um "ato isolado de estupidez".

