Jorge Jesus não é mais técnico do Fenerbahçe

O técnico português Jorge Jesus anunciou neste domingo que vai deixar o comando do clube turco Fenerbahçe, depois de não ter conquistado o campeonato do país nesta temporada.

"A partir de hoje não sou mais o treinador do Fenerbahçe", declarou em coletiva de imprensa após a vitória do seu time na final da Copa da Turquia diante do Basaksehir (2-0).

O técnico de 68 anos, tricampeão português pelo Benfica e que levou o Flamengo ao título da Copa Libertadores de 2019, pelo menos conseguiu dar ao Fenerbahçe o primeiro troféu em nove anos.

No entanto, o clube de Istambul, segundo colocado da Süper Lig atrás do Galatasaray, não vence o campeonato turco desde 2014, uma eternidade para os seus torcedores.

Ao chegar ao clube no início da temporada, Jorge Jesus foi elogiado pela imprensa local e muito bem recebido pelo público, mas nos últimos meses algumas de suas decisões vinham sendo bastante criticadas.

