Israel vence Coreia do Sul (3-1) e fica com terceiro lugar no Mundial Sub-20

Israel venceu a Coreia do Sul por 3 a 1 neste domingo, na partida que antecedeu a final entre Uruguai e Itália, e ficou com a terceira colocação no Mundial Sub-20 na Argentina.

Com um voleio espetacular, o israelense Ran Binyamin abriu o placar aos 19 minutos no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata, onde italianos e uruguaios vão decidir o título.

O técnico de Israel Ofor Haim poupou os os destaques da equipe, exaustos após a derrota na semifinal contra o Uruguai.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Kim Eun-jung colocou em campo tode seu time principal. Lee Seung-Won, que também marcou contra a Itália no último jogo, empatou aos 24 minutos de pênalti.

Na segunda etapa, Omer Senior marcou o segundo gol israelense aos 76 minutos, numa jogada semelhante à do primeiro gol mas sem tanta plasticidade. Anan Khalaili ampliou aos 85.

Israel obteve assim o melhor resultado em Mundiais em sua história. Em sua única participação em uma Copa do Mundo de seleções principais, no México em 1970, só havia disputado a fase de grupos.

Já para a Coreia do Sul foi seu segundo Mundial Sub-20 entre as quatro primeiras seleções. Em 2019, perdeu a final para a Ucrânia.

das/ma/aam