Hellas Verona se mantém na Serie A; Spezia é rebaixada e Cagliari sobe

O Hellas Verona venceu por 3 a 1 em sua visita à Spezia, neste domingo no 'playoff' para evitar o rebaixamento à segunda divisão do futebol italiano, onde também foi disputada uma repescagem de acesso em que o Cagliari venceu o Bari por 1 a 0.

Desta forma, Verona e Cagliari completam a lista de times que vão participar da Serie A em 2023-2024, enquanto Spezia e Bari jogarão na Serie B.

Spezia e Hellas Verona terminaram em décimo sétimo e décimo oitavo na recente Serie A, separados apenas pelo saldo de gols, o que os levou a disputar este 'playoff' para saber qual dos dois deveria acompanhar os já rebaixados Cremonese e Sampdoria.

Marco Faraoni abriu o placar para o Verona aos 5 minutos e a Spezia empatou aos 15 por meio de Ethan Ampadu. O herói dos veroneses foi então o belga Cyril Ngonge, com dois gols (aos 26 e 38 minutos).

Apesar de Faraoni ter sido expulso aos 68 minutos, o Hellas Verona manteve a margem de dois gols e não sofreu para conquistar a vitória e rebaixar a Spezia para a segunda divisão.

O outro foco de atenção do 'Calcio' neste domingo foi a região sul da Apúlia, onde Bari e Cagliari jogaram a partida de volta do playoff de promoção à elite.

No jogo de ida, na quinta-feira, as duas equipes haviam empatado em 1 a 1 na Sardenha. Na volta, o Cagliari venceu fora de casa por 1 a 0, com gol de Leonardo Pavoletti nos acréscimos (90+4'), conseguindo assim a promoção à primeira divisão para a equipe da Sardenha.

O Cagliari, um clube tradicional com mais de cem anos de história, havia sido rebaixado para a Serie B há um ano. Ele só precisou disputar uma temporada na segunda divisão antes de retornar à primeira.

Assim, o time se junta às duas equipes que alcançaram automaticamente a promoção ao ocuparem as duas primeiras posições da recém-encerrada Serie B: o Frosinone e o Genoa.

