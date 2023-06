Fortes chuvas deixam pelo menos 27 mortos no Paquistão

Pelo menos 27 pessoas, incluindo oito crianças, morreram no noroeste do Paquistão depois que fortes chuvas causaram o desabamento de casas, disseram autoridades neste domingo (11).

"Pelo menos 12 pessoas ficaram soterradas após o colapso dos tetos e paredes de suas casas, disse à AFP o porta-voz da autoridade provincial de gestão de desastres, Taimur Ali Khan.

Quinze pessoas morreram no distrito de Bannu, incluindo cinco irmãos com idades entre dois e 11 anos, ainda conforme o porta-voz. Além disso, 140 pessoas ficaram feridas, e 200 animais morreram, acrescentou a mesma fonte.

As chuvas caíram no sábado (10) em quatro distritos da província de Khyber Pakhtunkhwa.

As autoridades declararam estado de emergência e anunciaram que um ciclone estava se aproximando do Paquistão e da Índia, procedente do Mar da Arábia.

A autoridade provincial de gestão de desastres da província de Sindh alertou para chuvas fortes e ventos violentos de até 100 km/h na próxima semana.

"Recomenda-se aos pescadores não ir para o alto-mar" até que este episódio meteorológico termine, disse, em um comunicado.

No ano passado, o Paquistão sofreu com chuvas de monção sem precedentes que mataram mais de 1.700 pessoas, inundaram um terço do país e danificaram dois milhões de casas.

