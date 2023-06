Exército ucraniano anuncia reconquista de localidade no sul, a 1ª de sua ofensiva

O Exército ucraniano anunciou, neste domingo (11), a conquista da localidade de Blagodatné, no sudeste do país, a primeira vitória que reivindica em sua ofensiva contra as tropas russas nesta parte da frente de batalha.

"Os gloriosos soldados da 68ª brigada (...) libertaram a localidade de Blagodatné", disseram as forças terrestres do Exército ucraniano no Facebook, junto com um vídeo, que mostra soldados segurando uma bandeira ucraniana em um prédio destruído.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/pc/mb/tt