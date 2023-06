Djokovic vence Ruud e conquista o tri em Roland Garros, seu 23º Grand Slam

O sérvio Novak Djokovic (3º do ranking da ATP) se sagrou tricampeão de Roland Garros ao derrotar o norueguês Casper Ruud (4º) na final deste domingo.

Ele se tornou o primeiro tenista a alcançar a marca de 23 torneios de Grand Slam, quebrando o empate que mantinha com o espanhol Rafael Nadal. O sérvio, que havia vencido o tradicional torneio parisiense em 2016 e 2021, venceu Ruud com parciais de 7-6 (7/1), 6-3 e 7-5, em três horas e 13 minutos.

Aos 36 anos, ninguém tem uma galeria de troféus tão vasta no mundo do tênis: 'Djoko' se tornou o único tenista a ter vencido todos os Grand Slams em pelo menos três ocasiões e na segunda-feira vai recuperar o número 1 do ranking da ATP, e com isso estenderá para 388 semanas seu recorde no topo.

Sua terceira 'Copa dos Mosqueteiros', nas quadras em que Nadal tem uma estátua devido aos seus 14 troféus, permite que desempate em Grand Slams na disputa que tem com o espanhol.

Com Roger Federer - 20 majors - aposentado e Nadal de licença para se recuperar de lesões e se aposentar do circuito após uma última temporada em 2024, Djokovic pode ter dado o golpe definitivo.

Em uma tarde quente na capital francesa, sua coroação foi acompanhada de seu 'camarote' por Tom Brady, considerado o melhor jogador da história do futebol americano. O craque francês do PSG Kylian Mbappé e o recém-aposentado sueco Zlatan Ibrahimovic também marcaram presença.

A resistência de Ruud, finalista pelo segundo ano consecutivo, terminou com a hora e 21 minutos que o primeiro set durou. Djokovic o puniu no 'tie-break' e o norueguês não conseguiu mais se levantar do golpe.

