Andy Murray conquista seu primeiro título na grama em sete anos

O tenista britânico Andy Murray, como parte de sua preparação para Wimbledon, conquistou seu primeiro torneio na grama em sete anos, neste domingo, no Surbiton Challenger, na Inglaterra.

O escocês de 36 anos perdeu apenas um set em toda a competição e venceu o austríaco Jurij Rodionov (com parciais de 6-3 e 6-2) na final, apesar de uma interrupção de três horas devido à chuva.

"É a melhor maneira de começar a temporada em quadra de grama", disse Murray.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Meus filhos sempre me perguntam se volto para casa com um troféu, algo que não tem acontecido com frequência... Acho que eles têm me visto jogar na TV. Vou levar o troféu para eles esta noite", comemorou o ex-número 1 do mundo.

Andy Murray, atualmente número 43º, disputará o torneio ATP de Nottingham na próxima semana, também na grama, antes de encarar o desafio de Wimbledon, torneio que conquistou duas vezes, em 2013 e 2016.

kca/iwd/mgi/dr/aam