Advogada de Trump diz que documentos levados tinham perdido sigilo e eram lembranças

A advogada de Donald Trump revelou neste domingo (11) a estratégia de defesa do ex-presidente dos Estados Unidos acusado de má gestão de documentos confidenciais. Ela afirmou que ele tinha o direito de possuir arquivos "desclassificados" - ou seja, com sigilo retirado - como lembranças pessoais de seu mandato e que as acusações tinham motivações políticas.

"Ele tem todo o direito de possuir documentos confidenciais que foram desclassificados", disse uma de suas advogadas, Alina Habba, ao programa Fox News Sunday da emissora Fox News, dois dias antes de Trump comparecer a um tribunal federal em Miami (sudeste).

Trump, que está buscando sua candidatura no Partido Republicano para disputar as eleições presidenciais de 2024, enfrentará na terça-feira 37 acusações, incluindo violações da lei de espionagem, declarações falsas e conspiração por má gestão de material confidencial, em sua mais recente aparição na Justiça por problemas legais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Habba, toda essa trama judicial tem uma "motivação totalmente política". "É uma clara interferência eleitoral", disse, referindo-se a supostos obstáculos à candidatura de Trump.

Habba também descreveu a oposição do republicano aos agentes federais revistarem suas caixas durante uma busca em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, destacando sua frustração por os funcionários terem revistado seus pertences pessoais.

"Ele tem todo o direito de possuir documentos classificados que ele mesmo desclassificou... Coisas que são lembranças, coisas que ele tem o direito de levar", declarou.

"A capacidade do presidente de classificar e controlar o acesso a informações de segurança nacional decorre da Constituição", alegou o presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, Jim Jordan, um aliado próximo, à CNN. Em sua opinião, ele pode colocar esse material "onde quiser, (...) tratá-lo como quiser".

No entanto, o procurador-geral dos Estados Unidos durante o último ano da presidência de Trump (2017-2021), Bill Barr, disse que seu ex-chefe enfrenta "acusações sólidas" apresentadas pelo Departamento de Justiça e que não é vítima de uma caça às bruxas, como insiste o magnata.

"A ideia de que o presidente tem autoridade total para declarar qualquer documento como pessoal é... Ridícula", afirmou Barr à Fox.

As acusações contra Trump, apresentadas pelo procurador especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, podem levar a até 20 anos de prisão cada uma.

mlm/nro/llu/db/gc/ic