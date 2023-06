PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL VALE DO JAVARI: Pirarucu, o gigante e delicioso peixe ameaçado da Amazônia

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky anuncia 'ações contraofensivas' da Ucrânia no 'front'

COLÔMBIA CUBA PAZ: Encontradas vivas 4 crianças perdidas na Amazônia colombiana há 40 dias

=== BRASIL VALE DO JAVARI ===

VALE DO JAVARI:

Pirarucu, o gigante e delicioso peixe ameaçado da Amazônia

Um dos símbolos da região e uma importante fonte de alimento dos povos indígenas da Amazônia, o pirarucu, um peixe gigantesco de carne saborosa, é o alvo preferido dos caçadores ilegais na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, terra de pioneiros e de todo tipo de tráfico.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Zelensky anuncia 'ações contraofensivas' da Ucrânia no 'front'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou neste sábado (10) sobre "ações contraofensivas" de seu Exército no "front", mas se negou a dar detalhes do grande ataque que está sendo preparado há meses por seu Estado-Maior.

=== COLÔMBIA CUBA PAZ ===

BOGOTÁ:

Encontradas vivas 4 crianças perdidas na Amazônia colombiana há 40 dias

Depois de 40 dias perdidas na floresta amazônica da Colômbia, quatro crianças indígenas foram encontradas vivas na sexta-feira (9) e levadas para Bogotá, na madrugada deste sábado (10), para receberem atendimento médico.

Por Juan Sebastián SERRANO

BOGOTÁ:

Os 40 dias de busca das crianças perdidas na selva colombiana

Durante 40 dias, quatro crianças indígenas vagaram perdidas pela selva amazônica colombiana, as únicas sobreviventes de um acidente de avião em 1º de maio. Uma espetacular operação de busca, pistas e falsos anúncios fizeram parte da cronologia que terminou nesta sexta-feira (9) com a descoberta dos menores com vida.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Últimos pescadores artesanais de Copacabana buscam renovação

Todos os dias ao amanhecer, Manoel Rebouças leva seu pequeno barco a motor da areia para o mar de Copacabana: o canto da praia mais famosa do Rio de Janeiro abriga uma colônia centenária de pescadores que luta para se manter viva.

Por Florian PLAUCHEUR e Eugenia LOGIURATTO

-- EUROPA

ANNECY, França:

Refugiado sírio que esfaqueou crianças na França é acusado de tentativa de homicídio

O refugiado sírio que esfaqueou seis pessoas, incluindo quatro crianças, em um parque em Annecy, no leste da França, foi acusado de tentativa de homicídio - anunciou a promotora local neste sábado (10), acrescentando que as vítimas estão fora de perigo.

Por Amélie HERENSTEIN

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LE BOURGET, França:

Takashi Murakami, estrela mundial da arte contemporâneo, desconfia da IA

Ele lida com NFTs e com o universo virtual e estende pontes entre a arte tradicional, a cultura pop e os videogames. Mas, aos seus 61 anos, o artista japonês Takashi Murakami confessa seus "temores" sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA).

Por Sandra BIFFOT-LACUT

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da Liga dos Campeões

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

