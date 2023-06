Otamendi renova com Benfica até 2025

O zagueiro argentino Nicolás Otamendi, de 35 anos, renovou seu contrato por mais duas temporadas com o Benfica, onde joga desde 2020, anunciou o clube português na noite de sexta-feira.

A equipe lisboeta fechou um acordo para a prorrogação do contrato do jogador, que agora fica ligado ao clube "até junho de 2025", disse o Benfica em seu comunicado.

"Até 2025 vamos continuar a sonhar juntos", afirmou o capitão do Benfica e campeão mundial com a seleção da Argentina na Copa do Catar-2022 num pequeno vídeo publicado no site do clube.

O zagueiro, que está há três temporadas no Benfica, tem em seu currículo 127 jogos oficiais, com três gols marcados e mais de 11.300 minutos jogados, lembrou o clube.

Otamendi chegou ao Benfica no início da temporada 2020/21 vindo do Manchester City. Ele já jogou pelo Valencia e pelo Porto, depois de começar a carreira na Argentina, no Vélez Sarsfield.

