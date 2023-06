Manchester City vence Inter de Milão (1-0) e conquista sua primeira Liga dos Campeões

O Manchester City conquistou seu tão sonhado e inédito título da Liga dos Campeões. Um gol do espanhol Rodrigo Hernández no segundo tempo (68') permitiu ao time inglês acabar com a maldição que o atormentava na Europa e derrotar a Inter de Milão por 1 a 0 na final, em Istambul, neste sábado.

Num duelo em que o City, claramente favorito, sofreu mais do que o esperado e perdeu seu 'maestro' Kevin de Bruyne devido a uma lesão no primeiro tempo, o técnico Pep Guardiola conseguiu também conquistar a sua primeira Liga dos Campeões fora do Barcelona, onde havia erguido a taça em 2009 e 2011.

O City consegue além disso, a tríplice coroa, ao conquistar o campeonato inglês, a Copa da Inglaterra e agora a Champions na mesma temporada.

psr/dr/aam