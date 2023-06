Líder do Rammstein é acusado de dopar fãs sem consentimento

Fãs da banda alemã declararam terem sido recrutadas para fazer sexo com o vocalista Till Lindemann. Algumas suspeitam terem sido dopadas em festas após os shows e relatam hematomas. Banda refuta as acusações.Rumores de agressão sexual e abuso de poder que circulam em mídias sociais nem sempre são levados a sério, mas as acusações contra o vocalista da banda alemã Rammstein, Till Lindemann, estão ganhando corpo. Após os relatos da fã Shelby Lynn que vieram à público em maio, uma nova investigação feita por jornalistas alemães mostra que o episódio pode ser parte de um processo sistemático para satisfazer pedidos sexuais de Lindemann. Lynn mora na Irlanda e viajou para Vilnius, na Lituânia, para assistir a um show do Rammstein, o primeiro da turnê Europe Stadium Tour. Lá, ela foi convidada para uma festa após o show. Ela relata que no local conheceu Lindemann e que ele queria fazer sexo com ela. Lynn disse que Lindemann reagiu de forma muito agressiva quando ela recusou. Ela também suspeita que uma de suas bebidas tenha sido adulterada com drogas, pois não se lembra de parte da noite depois de tomar apenas dois drinques e uma dose de tequila. Ela diz ter ficado com hematomas e vomitado por 24 horas após o show. Ela publicou uma foto de seus ferimentos e registrou uma denúncia. Jovens fãs recrutadas para sexo? Nesta sexta-feira (02/06), a emissora pública alemã NDR e o jornal Süddeutsche Zeitung publicaram uma reportagem exclusiva com novos relatos de mulheres cujas experiências lembram as de Lynn, sugerindo um processo sistemático de recrutamento de jovens atraentes como participantes de festas após os shows, que teriam sido escolhidas especificamente para fazer sexo com Lindemann. Os jornalistas coletaram declarações de mais de uma dúzia de mulheres, que descreveram como foram abordadas pela equipe do Rammstein, seja pelo Instagram ou nos shows. Algumas foram convidadas a enviar fotos antes do evento, ou foram fotografadas e filmadas no local. As mulheres selecionadas foram convidadas a se vestir de uma determinada maneira para o evento e tiveram acesso ao que é conhecido como "fila zero" durante o show, um espaço especial restrito em frente ao palco. Uma mulher relata ter sido diretamente informada de que o acesso à festa era apenas para aquelas que estivessem interessadas em fazer sexo com Lindemann e que o roqueiro de 60 anos só queria a presença de mulheres muito jovens. Outras mulheres disseram que nem sequer lhes foi perguntada a idade, apesar de lhes ter sido oferecido álcool e drogas ilegais nas festas. Conversas no Whatsapp Os repórteres coletaram várias capturas de tela de conversas do WhatsApp e do Instagram que corroboram as declarações das mulheres. Eles também filmaram depoimentos de duas mulheres, que decidiram permanecer anônimas, mas descreveram seu encontro sexual com Lindemann. Uma delas descreve ter tido relações sexuais muito dolorosas com o astro. Embora ela não tenha ousado dizer a ele que estava se sentindo desconfortável na situação "porque era Lindemann", ela diz que agora percebe que foi uma forma de abuso de poder. A outra mulher relata como acabou inconsciente em uma cama de hotel enquanto participava da festa pós-show de Lindemann. Ela diz que quando recuperou a consciência, ele ainda estava deitado sobre ela. Ele lhe perguntou se deveria parar, mas ela disse que "nem sabia o que ele queria parar". Lindemann então foi embora. Posteriormente, ela pediu aos membros da equipe para falar com Lindemann, mas eles não viram motivo. Ela queria descobrir se ele tinha pelo menos usado camisinha. Brasileira Uma brasileira, Monique Tavares, também compartilhou nesta semana um vídeo no YouTube no qual relata ter vivido uma situação parecida à descrita por Lynn após um show em Roterdã, na Holanda, em 2019. Ela disse ter sido convidada para uma festa após o show, na qual lhe foi oferecida uma bebida e que ela passou mal logo após ingeri-la. Tavares relatou ter vomitado e sentido uma sonolência fora do comum, e depois saiu do local, onde Lindemann estava com diversas mulheres. Lindemann e Rammstein rejeitam acusações de Lynn Lindemann e as pessoas envolvidas no recrutamento das jovens não responderam aos pedidos de comentários da NDR e do Süddeutsche Zeitung. Após o relato de Lynn, a banda rejeitou as acusações em sua conta no Twitter. "Com relação às acusações que circulam na internet sobre Vilnius, podemos descartar a possibilidade de que o que está sendo alegado tenha ocorrido em nosso ambiente", afirmaram. "Não temos conhecimento de nenhuma investigação oficial sobre esse assunto." Outras mulheres relataram, de forma anônima, ter tido experiências semelhantes e expressaram sua total solidariedade a Lynn. Outras pediram cautela, pois as alegações ainda não foram comprovadas. Muitos fãs do Rammstein consideraram o post da banda no Twitter insuficiente e perguntaram nas redes sociais do grupo por que eles não estão abordando a questão de forma mais explícita. Um usuário do Instagram perguntou: "Vocês não querem pelo menos tentar resolver esse problema? É muito sério para que um único tuíte faça a diferença". O Rammstein, no entanto, tem se mantido discreto até agora, postando fotos de suas apresentações. Um poema de Lindemann de 2020 sobre estupro Em meio às acusações atuais, um poema de Till Lindemann de 2020 também está sendo amplamente compartilhado, no qual ele escreve: "Eu gosto de dormir com você enquanto você dorme... Um pouco de Rophynol em uma taça de vinho / Você não consegue se mexer / E você dorme, é uma bênção". O poema já havia sido criticado quando foi publicado, mas foi interpretado como uma fantasia contada sob a perspectiva de um estuprador fictício. Lindemann e o Rammstein são conhecidos por quebrar todos os tabus com suas letras, vídeos e ações de marketing. Lynn também reuniu mais relatos O testemunho de Lynn começou a ganhar força depois que ela criou, em 25 de maio, uma nova conta no Twitter com a descrição do perfil: "A garota que foi drogada no Rammstein". Ela está usando a conta para documentar sua experiência e suas alegações, bem como para coletar depoimentos de outras supostas vítimas. Após os relatos iniciais de agressão sexual, Lynn acrescentou um esclarecimento no Twitter, no qual ela especifica que Lindemann não a tocou. "Ele aceitou que eu não quisesse fazer sexo com ele. Nunca afirmei que ele me estuprou." A turnê europeia do Rammstein teve início em Vilnius em 22 de maio e os levará por toda a Europa durante o verão. Na Alemanha, a banda se apresentará em Munique em junho e em Berlim em julho. Autor: Silke Wünsch, Elizabeth Grenier