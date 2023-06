Ida de Messi à China para amistoso empolga multidão de fãs

O jogador de futebol Lionel Messi foi recebido com fervor pelos fãs de futebol chineses, ao chegar a Pequim em seu avião particular para disputar um amistoso com a seleção argentina.

"Messi! Messi!", gritavam centenas de fãs que esperavam no aeroporto, usando a típica camisa albiceleste de número 10 da Argentina, como mostraram imagens publicadas nas redes sociais.

E, em frente ao seu hotel, próximo à margem do rio Liangma, onde muitos moradores de Pequim costumam passear, outras centenas de fãs aguardavam por ele.

Várias faixas em inglês e em espanhol davam as boas-vindas ao sete vezes vencedor da Bola de Ouro.

Inicialmente tranquilos e reservados, os torcedores chineses começaram a gritar o nome de seu ídolo quando acreditaram que o ônibus com o astro argentino havia chegado, acompanhou a AFP.

Um mar de paus de selfie e telefones celulares se agitava, enquanto uma multidão invadia o saguão do hotel, onde o campeão do mundo está hospedado, na esperança de vê-lo... em vão.

A Argentina enfrentará a Austrália em um amistoso no dia 15 de junho no Estádio dos Trabalhadores de Pequim, recentemente renovado e com capacidade para 68.000 espectadores.

A partida marcará o grande retorno do futebol internacional à China, após três anos de restrições pela pandemia da covid-19, que esvaziaram os estádios e causaram uma enxurrada de cancelamentos de competições esportivas.

Embora seja um amistoso, a partida é uma revanche das oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina eliminou a equipe oceânica por 2 a 1.

A chegada do líder dos campeões do mundo à China era o assunto mais comentado na rede social Weibo, similar ao Twitter.

Em um vídeo muito comentado na Internet, Messi é visto em um corredor do aeroporto de Pequim, bloqueado por dois policiais. Enquanto isso, tem conversas inaudíveis com pessoas que parecem ser de sua equipe. Os internautas suspeitam de algum contratempo com o passaporte de seu ídolo.

A imprensa local afirma que esta é a sétima visita de Messi à China. A última foi em 2017.

Este também será o primeiro jogo disputado por Messi após deixar o Paris Saint-Germain e anunciar que continuará sua carreira no Inter Miami.

Como parte desta turnê asiática, a seleção comandada por Lionel Scaloni jogará outra partida amistosa contra a Indonésia, em Jacarta, em 19 de junho.

