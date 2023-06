Haaland não marca na final mas termina como artilheiro da Champions, com 12 gols

O atacante norueguês Erling Haaland não marcou na final vencida por seu time, o Manchester City, por 1 a 0 contra a Inter de Milão, neste sábado, em Istambul, na Turquia, mas terminou a competição isolado no topo da artilharia.

O astro marcou 12 gols, quatro à frente do segundo colocado, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

O francês Kylian Mbappé, do PSG, e Vinicius Jr, do Real Madrid, dividiram o terceiro lugar no 'pódio', ambos com sete gols marcados.

--- Artilharia da Liga dos Campeões 2022-2023:

12 gols: Haaland (Manchester City)

8 gols: Salah (Liverpool)

7 gols: Mbappé (PSG), Vinicius Jr (Real Madrid)

6 gols: João Mário (Benfica)

5 gols: Giroud (Milan), Lewandowski (Barcelona), Osimhen (Napoli), Rafa Silva (Benfica), Rodrygo (Real Madrid), Taremi (Porto)

4 gols: Bellingham (Borussia Dortmund), Benzema (Real Madrid), Choupo Moting (Bayern de Munique), Dzeko (Inter de Milão), Kudus (Ajax), Messi (PSG), Darwin Núñez (Liverpool), Raspadori (Napoli), Sané (Bayern Munich), Simeone (Napoli), Zielinski (Napoli)

3 gols: Álvarez (Manchester City), André Silva (RB Leipzig), Barella (Inter de Milão), Kamada (Eintracht Frankfurt), Lukaku (Inter de Milão), Mahrez (Manchester City), Mané (Bayern de Munique), Marco Asensio (Real Madrid), Martínez (Inter de Milão), Mudryk (Shakhtar Donetsk), Neres (Benfica), Nkunku (RB Leipzig), Okafor (RB Salzburg), Ramos (Benfica), B. Silva (Manchester City), Sterling (Chelsea), Torres (Barcelona)

