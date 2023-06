Comunidade indígena de Dakota do Norte, nos EUA, compra oleoduto inativo da Enbridge

Uma comunidade indígena da Dakota do Norte, localizada na região centro-oeste dos Estados Unidos, comprou um oleoduto inativo da empresa de energia Enbridge para ajudar a fornecer petróleo bruto de poços em sua reserva para o mercado geral.

A Nação Mandan, Hidatsa e Arikara anunciou o acordo nesta sexta-feira, mas se recusou a divulgar o valor pago. A comunidade prevê que o oleoduto, que conectará suas instalações de petróleo na Reserva Fort Berthold à extensa rede de oleodutos da Enbridge, estará pronto e funcionando dentro de um ano.

"É um passo importante para aumentar nossa capacidade de enviar nossos ativos de petróleo e gás para o mercado", disse o presidente da comunidade indígena, Mark Fox, ao jornal Bismarck Tribune.

A reserva indígena tem mais de 2.600 poços ativos de petróleo e gás que produziram uma média de 144.190 barris de petróleo por dia em fevereiro, de acordo com os números mais recentes do Departamento de Recursos Minerais do estado. Os órgãos reguladores estimam que a reserva tem potencial para mais 3.911 poços de petróleo e gás.

O oleoduto, com quase 50 quilômetros (31 milhas) de comprimento, é o mais próximo da instalação de transporte e armazenamento de petróleo bruto da subsidiária Thunder Butte Petroleum, de propriedade indígena. Ele tem capacidade para transportar 15.000 barris por dia.

Mike Koby, vice-presidente de operações de oleodutos de líquidos da Enbridge nos EUA, com sede em Calgry, disse que a MHA Nation se tornará a primeira transportadora tribal de oleodutos da Enbridge. A comunidade indígena se beneficiará financeiramente como proprietária do oleoduto, acrescentou. Fonte: Associated Press