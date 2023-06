Ataque a faca deixa crianças feridas na França

Ataque ocorreu em parque em Annecy. Quatro crianças, com idades de um a três anos, e dois adultos estão entre as vítimas. Agressor é detido pela polícia. Promotora descarta motivação terrorista.Um ataque a faca em Annecy, no sudeste da França, deixou nesta quinta-feira (08/06) ao menos quatro crianças feridas e dois adultos. De acordo com as autoridades, as crianças têm entre 22 meses e 3 anos e duas estão em estado grave, assim como um dos adultos. A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, informou que o suspeito é um sírio de 31 anos, que recebeu asilo na Suécia há dez anos. Ele entrou na França legalmente e portava documentos suecos e uma carteira de motorista do país nórdico. De acordo com a imprensa local, o autor do ataque não tem antecedentes criminais. Ele foi detido pela polícia. O suspeito, identificado como Abdelmasih H., se definiu como cristão ao solicitar o status de refugiado na Suécia há dez anos, segundo diferentes meios de comunicação locais que citaram fontes policiais. Na Suécia, casou-se e teve um filho, mas há oito meses se separou e chegou à França no final de 2022, onde não tinha moradia fixa. Borne descreveu o ataque como "um ato odioso e indescritível" que deixou o país "chocado" e parabenizou os agentes que prenderam rapidamente o agressor, bem como os serviços de emergência. "O agressor foi preso graças a uma intervenção muito rápido da polícia", afirmou o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin. Os motivos do ataque estão sendo investigados pela polícia. O suspeito está sendo interrogando. Ele usava uma cruz e levava um livro de orações cristãs quando foi preso, segundo as autoridades A promotora local que lidera a investigação disse que não há indicação de que o ataque tenha motivação terrorista. O agressor está sendo investigado por tentativa de homicídio. "Até o momento, não há elementos que possam indicar que há uma motivação terrorista", disse a procuradora de Annecy, Lisa Bonet-Mathis. "Ato de covardia" "Crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados", afirmou o presidente da França, Emmanuel Macron, classificando ainda o ataque como "um ato de absoluta covardia". O ataque ocorreu por volta das 7h45 (horário local) no parquinho de um parque de Annecy, uma cidade turística ao pé dos Alpes. Segundo várias testemunhas, o agressor começou a gritar em inglês e a esfaquear repetidamente crianças pequenas em seus carrinhos em uma área de balanço e escorregador do parque, enquanto alguns dos adultos presentes tentavam impedi-lo. "Ele pulou no parquinho, começou a gritar e depois foi em direção aos carrinhos, atingindo os pequenos várias vezes com uma faca", contou uma testemunha à emissora BFM TV. "Mães estavam chorando, todo mundo estava correndo", disse outra testemunha. A emissora mostrou imagens de policiais detendo o suspeito no parque. Imagens do ataque mostram ainda um pedestre jogando uma mochila para tentar conter o agressor, que vestia um lenço xadrez azul e óculos de sol, enquanto ele golpeava as crianças. Um vídeo verificado pela agência de notícias AFP mostra o agressor dizendo duas vezes em inglês "em nome de Jesus Cristo" durante o ataque e se apresentando como um "cristão da Síria" durante a prisão. O parque de Annecy é descrito como um local tranquilo e popular entre os turistas por sua vista do lago que leva o mesmo nome da cidade e dos Alpes.