Vulcão indonésio Anak Krakatoa entra em erupção

O vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção nesta sexta-feira (9), expelindo uma coluna de cinzas a mais de três quilômetros de altura, disseram as autoridades.

A ilha vulcânica emergiu do mar no início do século passado a partir da cratera formada após a erupção do monte Krakatoa em 1883, uma das mais mortíferas e destrutivas da história.

Anak Krakatoa, que significa "Filho de Krakatoa", despejou cinzas espessas sobre o estreito que separa as ilhas de Java e Sumatra.

No momento não há relatos de danos ou vítimas após a erupção que ocorreu às 08h46 (22h46 de quinta, no horário de Brasília).

"A altura da coluna de erupção atingiu 3.000 metros acima do cume", disse Deny Mardiono, funcionário da estação de monitoramento de Krakatoa, em um comunicado à imprensa.

"As cinzas eram de cor cinza e preta, mais espessas no sudoeste", disse ele.

Ele alertou a população de que nenhum tipo de atividade pode ser realizada em um raio de cinco quilômetros ao redor da cratera do vulcão.

O estado de Anak Krakatoa registra o segundo maior nível de alerta depois que as autoridades o elevaram em 2022 devido a um forte aumento da atividade vulcânica.

Sua cratera desabou parcialmente em 2018, quando uma enorme erupção enviou grandes pedaços para o oceano, desencadeando um tsunami que deixou mais de 400 mortos e milhares de feridos.

A Indonésia, arquipélago do sudeste asiático, está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, onde o encontro das placas continentais causa grande atividade vulcânica e sísmica. O país tem quase 130 vulcões ativos.

