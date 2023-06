Real Madrid anuncia contratação do lateral Fran García até 2027

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do lateral-esquerdo Fran García, do Rayo Vallecano, para as próximas quatro temporadas, até junho de 2027.

García, de 23 anos, volta assim ao clube em que foi revelado antes de ter sido vendido ao Rayo, em 2021, por 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões na cotação da época).

"Real Madrid e Rayo Vallecano chegaram a um acordo pela transferência do jogador Fran García, que chega com um contrato de quatro temporadas", informou o clube merengue em um comunicado, no qual não é revelado o valor pago pelo jovem lateral.

A chegada de García ao Real Madrid já tinha sido adiantada pelo técnico Carlo Ancelotti, que na reta final da temporada elogiou o futebol do jogador.

"Fran García é um lateral-esquerdo que tem muita energia, muito rápido com a bola, ataca muito bem. É um perfil muito bom para o Real Madrid e no próximo ano estará conosco", disse Ancelotti em maio.

Em fevereiro, o presidente do Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, já tinha informado na emissora Cadena Cope que García iria para o Real Madrid "ao final da temporada".

O lateral chega para concorrer pela posição com o francês Ferland Mendy, que teve um ano irregular devido às lesões.

Fran García é o primeiro reforço anunciado nesta janela de transferências pelo Real Madrid, que já tem um acordo com o Borussia Dortmund pela contratação do meia inglês Jude Bellingham.

O clube alemão anunciou na última quarta-feira que acertou a transferência de Bellingham com os espanhóis por 103 milhões de euros (R$ 541 milhões na cotação atual), mais bônus que podem chegar a 30% desse valor.

