Putin: Rússia começará a implantar armas nucleares em Belarus em julho

A Rússia começará a implantar ogivas nucleares em Belarus em julho - disse o presidente Vladimir Putin nesta sexta-feira (9).

O presidente russo parecia, assim, contradizer seu homólogo e aliado bielorrusso, Alexander Lukashenko, que havia anunciado em maio que a transferência dessas armas já havia começado.

"Como vocês sabem, o acondicionamento das instalações (para armas nucleares) será concluído em 7 ou 8 de julho, e imediatamente tomaremos as medidas relacionadas ao envio das armas em questão para seu território", disse Putin em entrevista com Lukashenko, em Sochi, no sudoeste da Rússia.

"Tudo está progredindo de acordo com o planejado", acrescentou o presidente russo.

A implantação começará pouco antes da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) marcada para 11 e 12 de julho na Lituânia, um país que faz fronteira com Belarus. A reunião vai discutir a candidatura da Ucrânia para se juntar à aliança militar.

Putin anunciou em 25 de março que Moscou implantaria armas nucleares "táticas" no território de Belarus, um país localizado às portas da UE.

As armas nucleares "táticas" podem causar danos imensos, mas seu raio de destruição é menor do que o das armas nucleares "estratégicas".

O anúncio gerou uma enxurrada de críticas da comunidade internacional e, em particular, de países ocidentais.

