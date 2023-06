Presidente palestino visitará a China na próxima semana

O presidente palestino, Mahmud Abbas, fará uma visita de Estado à China na próxima semana, anunciou Pequim nesta sexta-feira (9), depois de expressar sua disposição de facilitar as negociações de paz entre israelenses e palestinos.

"A convite do presidente Xi Jinping, o presidente do Estado da Palestina, Mahmud Abbas, fará uma visita de Estado à China de 13 a 16 de junho", disse Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse a seus homólogos israelenses e palestinos em abril que Pequim quer ajudar a fornecer negociações de paz.

Em ambas as ligações para seus homólogos, Qin disse que a China quer promover essas negociações com base em uma "solução de dois Estados", o que implicaria na criação de um Estado palestino junto a Israel.

