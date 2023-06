Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 9 de junho às 04h (Bras.). (135 x 139 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa com as localidades na zona inundada do rio Dnieper após a destruição da represa de Kakhovka em 6 de junho, no sul da Ucrânia. (135 x 134 mm) - Atualização disponível

3/ Comparação de imagens de satélite feita nos dias 5 e 8 de junho mostrando a queda do nível de água do rio Dnieper em torno da central nuclear de Zaporizhzhia, após a destruição da represa de Kakhovka, na Ucrânia. (135 x 86 mm) - Disponível

4/ Mapa da frente sul da guerra da Ucrânia próxima de Zaporizhzhia, zona em que o exército russo afirma ter acabado com uma ofensiva ucraniana. (135 x 131 mm) - Disponível

* Canadá-incêndios-política:

1/ Mapa com a densidade da fumaça provocada pelos incêndios florestais ativos no Canadá, que levaram à retirada de milhares de pessoas no país e afetam também os Estados Unidos. (135x111 mm) - Disponível

2/ Mapa do Canadá localizando os incêndios ativos desde 8 de junho e a superfície queimada estimada desde 22 de março. (90 x 86 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa com a presença total prevista para 9 de junho no Canadá de aerossóis, micropartículas que aumentam com a atividade dos incêndios.s (135 x 116 mm) - Disponível

* França-crianças-polícia: mapa da França localizando Annecy. (44 x 48 mm) - Disponível

* Colômbia-ELN-guerrilha-conflito-paz: mapa com as zonas de maior atividade do Exército de Libertação Nacional (ELN)na Colômbia no período 2017-2021, segundo a organização independente Indepaz. (90 x 118 mm) - Reenvio disponível

* Brasil-meioambiente-clima-florestas-desmatamento:

1/ Variação anual da área desmatada na Amazônia brasileira entre 2015 e 2023. (89 x 69 mm) - Atualização disponível

2/ Evolução mensal do desmatamento na Amazônia brasileira desde janeiro de 2016, em km2. (90 x 80 mm) - Atualização disponível

* Brasil-Colômbia-Peru-meioambiente-conflito-indígenas-crime-organizado-minorias: mapa do Vale do Javari, remoto território indígena isolado do noroeste do Brasil. (90 x 102 mm) - Disponível

* Uruguai-empresas-meioambiente-energia: etapas de produção de hidrogênio verde, alternativa aos contaminantes combustíveis fósseis. (135 x 67 mm) - Reenvio disponível

* Clima-meteorologia-meio-ambiente-seca-política-economia-oceano: mapa-múndi com as anomalias da temperatura da superfície dos oceanos em maio de 2023, com relação à média de referência do período 1991-2020. (134x91 mm) - Disponível

* Fbl-EUR-C1-Liga-Campeões-final:

1/ Apresentação da final da Liga dos Campeões 2022-2023 entre Manchester City e Inter de Milão, que acontece em 10 de junho em Istambul (Turquia). (180 x 150 mm) - Reenvio disponível

2/ Confrontos em final de liga dos campeões desde a temporada 1955-56. (135 x 141 mm) - Reenvio disponível

3/ Gráfico com os títulos da Liga dos Campeões ao longo da história, desde a temporada 1955-56 (sob suas duas denominações: Copa dos Clubes Campeões Europeus e Liga dos Campeões). (135 x 149 mm) - Reenvio disponível

4/ Os 10 últimos ganhadores da Liga dos Campeões. (44 x 70 mm) - Reenvio disponível

* Tênis-Roland-Garros-2023-final-feminina:apresentação da final do torneio simples feminino de Roland Garros 2023, entre Iga Swiatek e Karolina Muchova. (135 x 87 mm) - Disponível

* Fbl-mundial-Sub20: partidas da fase final do Mundial Sub-20 de Futebol na Argentina, a partir das semifinais. (90 x 57 mm) - Atualização disponível

* FBL-FRA-ARG: principais estatísticas do jogador de futebol argentino Lionel Messi. (90x113 mm) - Atualização disponível

