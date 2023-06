Instituto sismológico da Noruega detectou explosão de represa na Ucrânia

O instituto sismológico norueguês Norsar detectou uma "explosão" procedente da região ucraniana da represa de Kakhovka no momento de sua destruição na última terça-feira (6) - disse um de seus funcionários nesta sexta (9).

Esta informação, que não atribui a origem da explosão, reforça a hipótese de que a hidrelétrica localizada em área sob controle russo não cedeu pelos danos causados por bombardeios dos meses anteriores.

"Temos certeza de que houve uma explosão", disse o chefe do Departamento de Verificação do Tratado de Proibição de Testes da Norsar, Ben Dando, à AFP.

Segundo este instituto independente, a deflagração ocorreu às 2h54 locais, em um lugar cujas coordenadas correspondem com as da represa de Kakhovka, no rio Dnieper, no sul da Ucrânia.

Não foi uma "explosão fraca", acrescentou Dando.

A destruição da represa, pela qual Rússia e Ucrânia trocam acusações, inundou localidades em ambas as margens do rio Dnieper, assim como bairros residenciais na capital regional, Kherson.

