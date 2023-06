Indiciado por 37 acusações, Trump teria compartilhado plano confidencial do Pentágono

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump descreveu um "plano de ataque" do Pentágono e compartilhou um mapa confidencial relacionado a uma operação militar, de acordo com uma ampla acusação de 37 possíveis crimes relacionada ao manuseio incorreto de documentos confidenciais que foi aberta nesta sexta-feira, 9.

Os promotores acusam Trump a desafiar deliberadamente as exigências do Departamento de Justiça (DoJ) para lidar com documentos que ele havia levado da Casa Branca para Mar-a-Lago, na Flórida, recrutando assessores em seus esforços para esconder os registros. Trump teria até indicado a advogados que poderiam desobedecer a uma intimação.

"Não quero ninguém mexendo nas minhas caixas", um dos advogados de Trump descreveu o ex-presidente dizendo, de acordo com a acusação. Ele também perguntou se seria melhor "se disséssemos a eles que não temos nada aqui", diz a acusação.

Observando as "dezenas de milhares de membros e convidados" que visitaram o "clube social ativo" de Mar-a-Lago entre o final da presidência de Trump em janeiro de 2021 até a busca de agosto de 2022, os promotores argumentaram que Trump havia "apesar disso" armazenado o documentos lá, "inclusive em um salão de baile, um banheiro e chuveiro, e um escritório, seu quarto e um depósito".