Governo da Colômbia e guerrilha do ELN assinam trégua de seis meses

O governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional (ELN) assinaram, nesta sexta-feira (9), em Havana, um acordo de cessar-fogo nacional e temporário de seis meses, na presença do presidente Gustavo Petro e do líder desta guerrilha, Antonio García - constatou a AFP.

Com a assinatura do texto, as partes decidiram "fazer cumprir imediatamente os acordos de Cuba", entre os quais está "o cessar-fogo bilateral nacional e temporário", disse o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, ao ler os pontos do documento, no encerramento da terceira rodada da Mesa de Diálogos de Paz.

