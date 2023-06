Fumaça tóxica se dissipa no nordeste dos EUA

Moradores do nordeste dos Estados Unidos estavam respirando melhor nesta sexta-feira (9), à medida que a fumaça dos incêndios canadenses se dissipava gradualmente, após cobrir várias cidades esta semana.

Em Nova York e em Washington, D.C., a qualidade do ar foi classificada como "moderada" pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês). Na capital americana, o céu voltou a ficar azul hoje de manhã, mas, como medida de precaução, as crianças das escolas públicas da cidade continuaram proibidas de passar o recreio ao ar livre.

A qualidade do ar melhorou depois que os ventos que sopravam sobre a província canadense de Québec, palco de virulentos incêndios florestais, mudaram de direção, disse à AFP Ryan Stauffer, cientista da NASA (Agência Espacial americana) especializado em poluição do ar.

A concentração de partículas finas no ar foi até 20 vezes menor na manhã desta sexta em Washington, em comparação com o mesmo horário de quinta-feira, disse Stauffer.

Uma densa neblina e um acre odor pairaram sobre a região por dias, com a poluição do ar excedendo os níveis das cidades mais poluídas do mundo, localizadas no sul da Ásia e na China.

Os prefeitos de Nova York, Montreal, Toronto, Washington e Filadélfia emitiram uma declaração conjunta na sexta-feira, dizendo que "este episódio alarmante serve como um claro lembrete dos impactos prejudiciais que a crise climática está causando nas cidades de todo o mundo".

"Sem reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis para reduzir, pelo menos pela metade, nossas emissões até 2030, provavelmente nos condenaremos a um futuro cheio de semanas como esta".

Mais de 111 milhões de pessoas nos Estados Unidos ficaram sob alertas de qualidade do ar na quinta-feira, devido às chamas. A fumaça dos incêndios florestais canadenses também foi detectada a milhares de quilômetros de distância, na Noruega.

