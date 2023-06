Fumaça de incêndios do Canadá é detectada até na Noruega

A fumaça dos vários incêndios que assolam o Canadá chegou à Noruega nesta semana, a milhares de quilômetros dos incêndios, informou o Instituto Norueguês de Pesquisa Climática e Ambiental (NILU) nesta sexta-feira (9).

Concentrações "muito baixas" de partículas de fumaça foram registradas desde segunda-feira, especialmente na estação de Birkenes, no sul do país, disse à AFP o pesquisador Nikolaos Evangeliou.

Os números variam em função da intensidade dos incêndios, da orientação dos ventos e das precipitações.

"Não vemos um pico sério ou um grande aumento... Não vemos um problema ambiental (na Noruega) ou um sério risco à saúde", acrescentou.

No Canadá, as autoridades consideram que o número de hectares queimados nesta época do ano é totalmente excepcional.

O país registra atualmente cerca de 2.300 incêndios florestais e cerca de 3,8 milhões de hectares queimaram, um número bem acima da média das últimas décadas.

