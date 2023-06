França quer se associar ao Chile na exploração de lítio

A França manifestou, nesta sexta-feira (9), seu interesse em se associar com o Chile para explorar o lítio, mineral-chave na fabricação de baterias para veículos elétricos e, para isso, oferece tecnologia que permite diminuir o consumo de água no processo de extração.

"Estamos no Chile para conversar [...] sobre a associação que podemos implementar com o objetivo de contribuir na aventura chilena de extração e exploração do lítio" e satisfazer assim as necessidades europeias e francesas, disse à AFP nesta sexta Olivier Becht, ministro encarregado de Comércio Exterior da França, em visita a Santiago.

Segundo o alto funcionário, estão sendo construídas grandes fábricas no norte da França para a fabricação de baterias elétricas.

"Mas não adianta nada construir grandes fábricas de baterias se não temos os materiais para fabricá-las, e um dos componentes principais é o lítio", garantiu Becht, ao lembrar que o Chile tem uma das maiores reservas mundiais do mineral.

Após apontar que existe muita concorrência pelo lítio chileno, o ministro francês sustentou que seu país tem uma oferta tecnológica "totalmente diferente" das que outros países e companhias possam propor.

"Graças a empresas como Eramet e Geolith, temos a possibilidade de extrair lítio reduzindo consideravelmente o consumo de água", destacou Becht.

No fim de abril, o presidente chileno Gabriel Boric anunciou a Estratégia Nacional do Lítio, no momento em que o mundo procura se distanciar dos combustíveis fósseis devido à crise climática.

O plano prevê uma associação público-privada, com o Estado presente em toda a cadeia produtiva através de uma futura Empresa Nacional do Lítio.

Atualmente, através de um sistema de concessões, duas empresas privadas extraem o lítio do salar de Atacama, 1.700 km ao norte de Santiago.

Em sua passagem pelo Chile, Olivier Becht reuniu-se com os ministros chilenos de Mineração, Marcela Hernando; Energia, Diego Pardow; Transportes, Juan Carlos Muñoz, e Economia, Nicolás Grau.

O ministro francês também conversou com as autoridades chilenas sobre a cooperação entre os dois países para a produção de hidrogênio verde.

