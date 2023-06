Explosão de munições não detonadas deixa 22 mortos na Somália

Pelo menos 22 pessoas, incluindo duas crianças, morreram em uma explosão de munições não detonadas em uma cidade ao sul da capital da Somália, Mogadíscio - disse o vice-comissário distrital, Abdi Ahmed Ali, nesta sexta-feira (9).

"Houve uma catástrofe perto de Qoryooley, crianças inocentes morreram em uma explosão causada por munições de morteiros", informou Ahmed Ali em entrevista coletiva.

Ele não especificou a procedência dessas munições, nem quando foram implantadas no local.

A cidade fica a cerca de 120 quilômetros ao sul de Mogadíscio, em uma região de confrontos frequentes entre as forças somalis e os islamitas radicais do Al-Shabab, afiliados à Al-Qaeda.

Abdi Ahmed Ali pediu ajuda às autoridades "para remover essas munições não detonadas" que estão espalhadas pela região e "evitar esses desastres".

Em conversa com a AFP, o morador Ibrahim Hassan disse que as vítimas, em sua maioria, eram "crianças pequenas, que morreram no local depois que uma delas topou com um artefato explosivo perto de um parque infantil".

Al-Shabab está há mais de 15 anos lutando contra o governo somali, o qual conta com o apoio da comunidade internacional, para estabelecer a lei islâmica neste país do Chifre da África.

