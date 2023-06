Djokovic vence Alcaraz, que sofreu com cãibras, e vai à final de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic (3º) se classificou para a final de Roland Garros ao derrotar nesta sexta-feira (9) o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, que sofreu com cãibras a partir do terceiro set e, mesmo sem condições físicas, resistiu até o final da partida.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1, em três horas e 23 minutos na quadra Philippe-Chatrier.

pm/mcd/cb