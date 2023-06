Demitido do Inter Miami, Phil Neville vai integrar comissão técnica do Canadá

Uma semana depois de ser demitido do Inter Miami, o treinador inglês Phil Neville passou a integrar a comissão técnica da seleção do Canadá, informou a Associação Canadense de Futebol (CSA) nesta sexta-feira (9).

Após duas temporadas e meia no cargo, Neville foi demitido no dia 1º de junho, com o time de Miami na última posição da Conferência Leste da MLS.

A saída do treinador aconteceu seis dias antes do anúncio da contratação do astro argentino Lionel Messi pela franquia, que pertence ao ex-jogador inglês David Beckham.

Neville, que foi substituído no Inter Miami de forma interina pelo auxiliar argentino Javier Morales, será assistente de seu compatriota John Herdman, que dirige a seleção do Canadá desde 2018.

O Canadá, que será um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Estados Unidos e México, se prepara para disputar no dia 15 de julho as semifinais da Liga das Nações da Concacaf, contra o Panamá.

A outra semifinal será entre Estados Unidos e México.

Além de Neville, o Canadá também incorporou à sua comissão técnica o inglês Richard Shaw, ex-zagueiro de Crystal Palace e Coventry City.

"Tanto Phil quanto Richard trazem experiências vitoriosas do mais alto nível e trabalharam com alguns dos melhores treinadores da Premier League durante suas carreiras", disse Herdman em um comunicado da CSA.

