Comunicado do Business Wire :BYD Auto

A BYD, fabricante líder mundial de veículos de nova energia, anunciou oficialmente nesta sexta-feira (9 de junho) sua nova submarca FANG CHENG BAO. Quinta marca na linha da matriz da BYD, ela atenderá às necessidades cada vez mais personalizadas dos consumidores, oferecendo uma série de modelos exclusivos e de nível profissional de veículos de nova energia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005847/pt/

SF (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A FANG CHENG BAO é um acréscimo importante às marcas diversificadas da BYD, que conta com as séries Dynasty, Ocean, Denza e Yangwang. A linha de veículos da FANG CHENG BAO varia de veículos off-road a carros esportivos, e seu modelo inicial, um SUV hardcore de codinome SF, deve ser lançado ainda este ano.

O nome da marca FANG CHENG BAO pode ser traduzido literalmente do chinês como "Fórmula" e "Leopardo", simbolizando a busca pela ascensão transformadora e a exploração dos reinos digitais. Ela combina os padrões e regras da Fórmula com a agilidade e a versatilidade selvagem do leopardo, trazendo à tona a essência distinta da marca e a visão da BYD de carros e estilos de vida do futuro.

"Muitas pessoas pensam que a transição global da mobilidade elétrica é uma revolução na indústria automobilística, onde os veículos movidos a combustíveis fósseis são substituídos por carros elétricos. No entanto, na BYD acreditamos que esta é apenas uma pequena parcela de toda a transição e um domínio muito maior está se desenrolando", disse Wang Chuanfu, presidente do Conselho e presidente da BYD. A BYD prevê que a FANG CHENG BAO sirva como o prelúdio para a revolução. Com uma atitude de estar sempre na vanguarda das tendências, a FANG CHENG BAO e seus usuários decodificarão o futuro da vida do carro personalizado por meio de sua grande variedade de produtos para veículos de nova energia.

Para ter acesso às fotos, clique aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1Uu5KU_PdJ6gHsxP_w8skLYSPCFoQ8mXC?usp=sharing

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Para mais informações, acesse www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos 'plug-in'. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Ela testemunhou nos últimos anos avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, mudando a veículos elétricos e permaneceu no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 9 anos consecutivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005847/pt/

Contato

Ásia-Pacífico: Mia Gu, [email protected] tel.: +86-755-8988-8888-69666 Europa: Penny Peng, [email protected] tel.: +31-102070888 América do Norte: Frank Girardot, [email protected] tel.: +1 213 245 6503 América Latina: José Miranda, [email protected] tel.: +56 9 96443906 Brasil: Pablo Toledo, [email protected] tel.: +19 3514 2554 Oriente Médio e África: Nikki Li, [email protected] tel.: +86-18938862670

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.