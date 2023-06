Comunicado do Business Wire :Air Partner Group

A empresa de planejamento de emergência e resposta a incidentes .Kenyon International Emergency Services anunciou o lançamento de um novo serviço que oferece extensas sessões de preparação para furacões. Com a temporada de furacões de 2023 em andamento, essas sessões de planejamento visam fornecer informações e ajudar a gerenciar grupos, proprietários de edifícios e gerentes de comunidade a estabelecer protocolos adequados para se preparar para possíveis desastres naturais.

"O impacto deste programa é triplo. A preparação adequada para furacões mantém os residentes seguros e as comunidades protegidas, reduz os custos de reparo pós-tempestade e proporciona uma sensação de segurança no que pode ser um cenário incrivelmente caótico", disse Matt Walton, vice-presidente da Kenyon para as Américas. "Qualquer um que tenha enfrentado um desastre natural sabe que a paz de espírito não tem preço e estamos orgulhosos de apoiar isso por meio de nossas novas sessões de preparação

Por mais de 115 anos, a Kenyon, adquirida pela Air Partner, uma empresa Wheels Up e o principal grupo global de serviços de aviação em 2021, respondeu com eficácia a desastres naturais e provocados pelo homem em todo o mundo - incluindo os ataques terroristas de 11 de setembro, o furacão Katrina e o Terremotos no Haiti. Agora eles estão compartilhando seus valiosos conhecimentos e percepções com comunidades vulneráveis, começando na Costa do Golfo. Esses esforços ajudarão a mitigar e minimizar significativamente os riscos tanto para a propriedade quanto para a segurança pessoal. Durante a temporada de furacões, é vital que as empresas de serviços de emergência ofereçam soluções eficazes de tempo crítico para clientes corporativos e residenciais para melhor se preparar para emergências. Embora as tempestades possam ser previstas, sua intensidade e trajetória sempre podem mudar no último minuto e, por isso, é essencial ter um plano para cuidar daqueles que estão na trajetória destas tempestades.

A iniciativa de preparação para furacões da Kenyon permite que a empresa ofereça treinamento adequado e planejamento aprofundado com serviços pré-tempestade e pós-tempestade, incluindo o desenvolvimento de um Plano de Resposta a Emergências personalizado que descreve as funções, responsabilidades e ações de uma equipe de resposta dedicada quando um furacão atinge uma região, além de fornecer sessões de preparação para furacões aos residentes, cobrindo procedimentos de evacuação, demonstrações de suprimentos e equipamentos, planos de comunicação e preparação de apartamentos.

Para obter mais informações sobre os Kenyon International Emergency Services, visite www.kenyoninternational.com. Para obter mais informações sobre o Air Partner, visite www.airpartner.com Siga o Air Partner no Instagram @airpartner, Twitter @airpartnerusa e Facebook @airpartnerplc.

Sobre o Air Partner Group, a Wheels Up Company

Fundado em 1961, o Air Partner Group, uma empresa Wheels Up, é um grupo de serviços de aviação internacional líder mundial que oferece fretamento de aeronaves, soluções de segurança e proteção de aviação e serviços gerenciados para a indústria, comércio, governos e indivíduos do setor privado, assim como organizações civis e militares.

O Air Partner Group tem duas divisões: a Air Partner Charter e a Air Partner Services (anteriormente Segurança e Proteção). A Air Partner Charter inclui serviços de fretamento para grupos, jatos particulares, carga e especializados. O Group Charter freta grandes aeronaves para o transporte de grupos de qualquer tamanho. A Private Jets oferece o exclusivo esquema JetCard pré-pago da empresa e fretamento sob demanda para até 19 pessoas. O serviço Cargo freta aeronaves de todos os tamanhos para o transporte de quase todas as cargas em qualquer lugar, a qualquer momento.

A Air Partner Services compreende a Baines Simmons, a Redline Assured Security Ltd e a Kenyon International Emergency Services. A Baines Simmons oferece gerenciamento de segurança na aviação e gerenciamento de risco de fadiga humana. A Redline Assured Security oferece treinamento, consultoria e soluções de segurança padrão do governo para ambientes regulamentados, de alto valor e de alto risco de ameaças. A Kenyon International Emergency Services é líder mundial em planejamento de emergência e resposta a incidentes.

A Air Partner trabalha com os especialistas da Climate Impact Partners em clima e desenvolvimento para permitir que os clientes compensem as emissões de carbono em apoio a projetos que não apenas reduzem o carbono, mas também aliviam a pobreza e melhoram vidas.

A Air Partner Limited é uma empresa Wheels Up, o principal fornecedor de aviação privada sob demanda nos EUA e uma das maiores empresas de aviação privada do mundo. A sede da Wheels Up está localizada na cidade de Nova York e atua em 25 locais em três continentes, além de empregar 2.700 profissionais no mundo todo. O Air Partner Group está em conformidade com a ISO 9001:2015 para soluções de empresas aéreas comerciais e jatos particulares no mundo inteiro. Mais informações estão disponíveis no site da empresa (www.airpartnergroup.com)

