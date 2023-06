Boris Johnson deixa o cargo de deputado no Reino Unido e evita suspensão

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou a sua renuncia do cargo de deputado após ser informado de que será sancionado por enganar o Parlamento. Ele se demitiu com um discurso feroz contra seus oponentes políticos - e contra seu sucessor, Rishi Sunak - que poderia abrir tensões dentro do Partido Conservador.

Johnson renunciou depois de receber os resultados de uma investigação de legisladores sobre declarações enganosas que fez ao Parlamento sobre o "partygate", uma série de partidos governamentais que violaram as regras durante a pandemia.

Em uma longa declaração de renúncia, Johnson acusou os oponentes de tentar expulsá-lo - e deu a entender que ele poderia tentar voltar.

"É muito triste deixar o Parlamento - pelo menos por enquanto", disse ele.

"O objetivo deles desde o início foi me considerar culpado, independentemente dos fatos", disse Johnson.

Nova eleição

A renúncia desencadeará uma eleição especial para substituir Johnson como deputado para uma cadeira no subúrbio de Londres.

Johnson, cuja carreira foi uma montanha-russa de escândalos e reviravoltas, levou os conservadores a uma vitória esmagadora em 2019, mas foi forçado a sair por seu próprio partido menos de três anos depois.

Ele estava aguardando o resultado de uma investigação de um comitê da Câmara dos Comuns sobre declarações enganosas que fez ao Parlamento sobre uma série de reuniões em prédios do governo em 2020 e 2021 que violaram as regras de bloqueio da pandemia.

ohnson reconheceu ter enganado o Parlamento quando garantiu aos legisladores que nenhuma regra havia sido quebrada, mas disse que não o fez deliberadamente.

Ele disse ao comitê que "acreditava honestamente" que os cinco eventos aos quais compareceu, incluindo a despedida de um funcionário e sua própria festa surpresa de aniversário, eram "reuniões legais de trabalho" destinadas a elevar o moral entre os funcionários sobrecarregados que tiveram que lidar com uma pandemia.

Johnson evita suspensão ao renunciar

Esperava-se que o comitê publicasse seu relatório nas próximas semanas, e Johnson poderia ter sido suspenso da Câmara dos Comuns se fosse descoberto que ele mentiu deliberadamente.

Ao renunciar, ele evita uma suspensão que poderia tê-lo afastado de sua cadeira na Câmara dos Comuns por seus constituintes, deixando-o livre para concorrer ao Parlamento novamente. Sua declaração de renúncia sugeria que ele estava considerando essa opção.

"Apenas alguns anos depois de conquistar a maior maioria em quase meio século, essa maioria agora está claramente em risco", disse Johnson. "Nosso partido precisa urgentemente recuperar seu senso de ímpeto e sua crença no que este país pode fazer."