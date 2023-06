Bayern oficializa contratação do austríaco Konrad Laimer

Em fim de contrato com o RB Leipzig e especulado há vários meses como provável reforço do Bayern de Munique, o volante austríaco Konrad Laimer foi anunciado oficialmente pelo clube bávaro nesta sexta-feira (9).

Laimer, de 26 anos, chega sem custos ao Bayern, com contrato até 2027, já que estava liberado pelo Leipzig para negociar com outros clubes desde janeiro deste ano.

O volante chega para reforçar o já numeroso meio-campo do Bayern de Munique, com Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch e Paul Wanner.

No último sábado, Laimer foi titular na final da Copa da Alemanha contra o Eintracht Frankfurt, que terminou com a vitória do Leipzig por 2 a 0.

