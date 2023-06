Associado de Trump também é indiciado no caso de documentos de Mar-a-Lago

O ex-presidente americano Donald Trump e seu associado, Walt Nauta, foram indiciados por retenção intencional de informações classificadas, conspiração, declarações falsas e obstrução de justiça, de acordo com uma acusação de 49 páginas, divulgada publicamente nesta sexta-feira, 9.

O ex-presidente também abalou sua equipe jurídica nesta sexta-feira, um dia após ficar ciente das acusações, enquanto os promotores consideravam abrir publicamente as acusações contra o ex-presidente e as autoridades policiais se preparavam para o potencial de protestos.

Trump nomeou o ex-promotor Todd Blanche para liderar sua defesa no caso Mar-a-Lago e indicou que estava se separando de dois advogados, Jim Trusty e John Rowley, que o representaram durante a investigação liderada pelo procurador especial Jack Smith. A equipe de Trump está procurando aumentar ainda mais sua representação legal na Flórida, agora que está claro que o caso está sendo levado para lá, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.