AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 10 DE JUNHO DE 2023 ATÉ SÁBADO, 17 DE JUNHO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 10 DE JUNHO DE 2023

América

COLUMBUS (Estados Unidos) - Ex-presidente Donald Trump discursa em evento - 16H30

(+) MANÁGUA (Nicarágua) - Marcha em apoio ao governo - 16H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 31 de Julho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Caso de escutas ilegais e conspiração afetam o governo de Petro - (até 30 de Junho)

LA PAZ (Bolívia) - Crianças viviam o ' inferno': testemunhos dos abusos dos jesuítas na Bolívia - (até 1 de Janeiro 2024)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Tribeca - (até 18)

Europa

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 31 de Julho 2023)

HAIA (Países Baixos) - Corte Internacional de Justiça ouve argumentos do caso Ucrânia-Rússia - (até 14)

LONDRES (Reino Unido) - Semana de Moda - (até 12)

Oriente Médio e África do Norte

(+) CARTUM (Sudão) - Trégua entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR) - 02H00 (até 11)

Esportes

ISTAMBUL (Turquia) - Futebol: UEFA Champions League - Final: Manchester City (ENG) x Inter de Milão (ITA) - 17H00 (até 11)

PARIS (França) - Tênis: Torneios do Grand Slam - Roland-Garros - (até 11 de Junho)

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

ARGENTINA - Futebol: Copa do Mundo Sub-20 da FIFA - (até 11 de Junho)

DOMINGO, 11 DE JUNHO DE 2023

América

SÃO PAULO (Brasil) - Parada do Orgulho - 13H00

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil -

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg -

CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Guatemala e Estados Unidos lançam Safe Mobility Offices, um plano piloto na tentativa de conter a migração ilegal -

VANDENBERG AIR FORCE BASE (Estados Unidos) - Chile lança segundo satélite em órbita no foguete SpaceX - 14H00

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Quinto aniversário do aperto de mão em Singapura entre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un -

TERÇA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 14)

Europa

(+) ENERGODAR (Ucrânia) - Diretor da AIEA Rafael Grossi visita usina de Zaporizhzhia - (até 16)

QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

QUINTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2023

Europa

BARCELONA (Espanha) - Festival Sonar de Música Eletrônica - (até 17)

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) - 09H00 (até 16)

SÁBADO, 17 DE JUNHO DE 2023

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - 'Trooping the Colour ' celebra aniversário do rei Charles III -