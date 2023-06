Uruguai vence Israel (1-0) e vai à final do Mundial Sub-20

O Uruguai se classificou para a final do Mundial Sub-20 ao vencer a seleção de Israel por 1 a 0 nesta quinta-feira (8), no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata (Argentina).

O sonho da 'Celeste' de levantar pela primeira vez um título mundial da categoria está mais perto graças ao gol marcado pelo atacante Anderson Duarte.

Sólido na defesa e mais perigoso no ataque, o time uruguaio não deu brecha para os israelenses, que tinham eliminado o Brasil nas quartas de final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da clara superioridade, o Uruguai só conseguiu marcar o gol da vitória aos 15 minutos do segundo tempo.

O lateral-esquerdo Alan Maturro experimentou de média distância e Duarte aproveitou o rebote do goleiro Tomer Zarfati para mandar a bola para as redes.

A seleção uruguaia agora aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Itália e Coreia do Sul, para conhecer seu adversário na decisão do Mundial Sub-20, que acontece no próximo domingo, em La Plata.

gfe/ol/cb