Um menino, seu pai e avô foram mortos em um bombardeio russo na Ucrânia

Três membros da mesma família - um menino de quatro anos, seu pai e seu avô - foram mortos em um ataque aéreo russo no leste da Ucrânia, informou a polícia nesta quinta-feira (8).

"As tropas russas bombardearam a área residencial de Ukrainsk" com artilharia, a oeste da cidade de Donetsk, disse a polícia em seu canal do Telegram.

"Um menino de quatro anos, seu pai e seu avô foram mortos", acrescentou a polícia, especificando que mais quatro crianças, entre três e 13 anos, e um adulto ficaram feridos no ataque.

bur/am/avl/mar/aa